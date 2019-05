Pezzi Unici al Palacongressi per il Festival delle Abilità differenti

Al Palzzo dei Congressi di Riccione il 22 maggio alle 21 si avolgerà l'evento “PEZZI UNICI” del XXI Festival Internazionale delle Abilità Differenti, promosso dal Nazareno Società Cooperative Sociali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Festival la Medaglia quale suo premio di rappresentanza.



“BOUNDLES” sarà uno spettacolo di danza e musica presentato ed animato dallo scrittore e comico Guido Marangoni (Zelig) con l’attrice comica Marta Zoboli (Zelig - Caterpillar Radio2).



La serata si svolgerà con un alternarsi di esibizioni della Compagnia di danza “Onda Sonora”, la Compagnia “NNChalance”, i ballerini di walzer Luigi Barchi e Brunetta Apolloni della Compagnia “La Luna Latina”, le musiche dell’Orchestra “Scià Scià” diretta dal Maestro Enrico Zanella e dell’Orchestra “Alberto Pio”.



Con il noto regista Giacomo Campiotti e l’attore Daniele Verrini della Nazareno Cooperative Sociali si terrà la presentazione in prima nazionale del film: “NESSUNO È PERFETTO”.

Seguiranno le esibizioni coinvolgenti ed entusiasmanti del Team Dance “ROLLETTES”,le cinque famose ballerine della nota compagnia californiana di danza hip hop in sedia a rotelle, per la prima volta in Europa direttamente da Los Angeles.

Concluderanno la serata le esibizioni della Compagnia ATR Acrobatic Team Riccione.



Introdurranno la serata Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera e Guido Marangoni, scrittore e comico.

