Big Orchestra 2020: a Rimini la presentazione ufficiale

Sabato 25 gennaio alle 17.30 all'Istituto Lettimi a Rimini ci sarà la presentazione ufficiale della BigOrchestra 2020. il progetto promosso dalla cooperativa Cemi di Rimini (capogruppo) in raggruppamento temporaneo con la cooperativa Cemi di Bologna e l’associazione Saccomatto di Cesena.

Durante l’incontro - aperto a tutte le scuole di musica del territorio di riferimento, agli insegnanti e agli operatori del settore - verranno presentate le date, il programma musicale, le collaborazioni e le modalità di adesione al grande progetto sostenuto dal bando della regione Emilia Romagna in applicazione delle «Norme per lo sviluppo del settore musicale».

La BigOrchestra è infatti, in tutto e per tutto, una grande orchestra formata da giovani musicisti provenienti da numerose scuole del territorio e, nel 2019, ha debuttato con un grande concerto che si è svolto a Rimini, nell’ambito della prestigiosa Sagra Malatestiana. La formazione che si è esibita, composta da oltre 300 allievi dai 6 ai 18 anni, ha raccolto il supporto del Maestro Paolo Marzocchi che ha rinnovato la sua disponibilità a collaborare anche per l’anno in corso.

Il progetto della BigOrchestra nasce per diffondere la cultura musicale e l’educazione all’ascolto attraverso il dialogo e il confronto fra scuole ed insegnanti per dar modo ai giovani musicisti di esibirsi in tre grandi eventi che, oltre alla città di Rimini già coinvolta nel 2019, interesserà la città di Cesena nel 2020 e quella di Bologna nel 2021.