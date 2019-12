A Rimini un workshop per scoprire come realizzare una rivista amatoriale

Domenica 15 dicembre presso il Bar Lento Francesco Ciaponi di Edizioni del Fisco terrà un workshop dal titolo "Come si realizza una fanzine?". Un corso pratico per scoprire come realizzare una rivista amatoriale o fanzina.

È un dato in controtendenza quello sull’editoria indipendente. Mentre ovunque si parla di morte della carta stampata, c’è chi con quella stessa carta resiste e vive.

È il caso, ad esempio, dell’editoria periodica indipendente. Nicchia della nicchia, maniacalmente curata nell’estetica e nei contenuti, magazine e fanzine dalle tirature limitatissime diventano sempre più oggetti di design e da collezione.

Ma che cos’è un magazine indipendente e, soprattutto, che cos’è una fanzine? L’occasione per scoprirlo è data dalla Colazione con l’autore in programma domenica 15 dicembre al Bar Lento di Rimini. A parlarne e a presentare i suoi prodotti editoriali, periodici e non, Francesco Ciaponi, fondatore di Edizioni del Frisco e docente di editoria. A discuterne con Ciaponi ci sarà Anna Frabotta, ideatrice di Frab's Magazine and More, una piattaforma/shop online che si occupa di selezionare e promuovere magazine indipendenti, italiani ed esteri, introvabili e da collezione.

Evento nell’evento, dopo la “colazione” sarà possibile sporcarsi le mani in prima persona in un workshop in cui si imparerà a confezionare, sotto la guida esperta di Francesco Ciaponi, la propria fanzine senza utilizzare strumenti digitali, ma solo con carta, inchiostro, colla e tanta fantasia. Il workshop, che inizia alle 11 e termina alle 16.00, sarà intervallato da una pausa pranzo offerta dal Bar Lento (costo del workshop €35, posti limitati. Per info e iscrizioni visitare la pagina facebook @barlentorimini).

La giornata sarà anche l’occasione per vedere, toccare con mano e acquistare alcuni magazine indipendenti introvabili in Italia che provengono da Giappone, Taiwan, Singapore, Cina, Libano, ed Europa.