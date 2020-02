Torna la rassegna “A spasso con i libri”, ciclo di cinque incontri con gli autori

Torna la rassegna “A spasso con i libri”, ciclo di cinque incontri con autori, presentati da Carla Amadori, il venerdì alle 18 presso la Libreria Mondadori.

L'iniziativa di Lions Club Rimini Host, realizzata in collaborazione con l'Associazione Itaca e la Libreria Mondadori, propone momenti di incontro con gli autori per motivare le persone all’ascolto e alla lettura, illustrando biografie, storie, narrazioni, racconti, ricerche, osservazioni, riflessioni. La rassegna desidera aiutare a far risorgere e rafforzare questa passione per la cultura, a emozionare e stupire attraverso l’amore per i libri. L’invito è di far volare pensieri in libertà, guardare dove apparentemente non c’è nulla da vedere, aprire lo sguardo al sentire emozioni e sensazioni. Il piacere dell’incontro, dell’ascolto potenziano la curiosità, l’immaginazione, l’empatia, la comprensione, trasformano le distanze, accrescono la tolleranza e quindi, migliorano l’intera società. Come scriveva Stéphane Mallarmé: “il mondo, alla fine, è fatto per finire in un bel libro”.

Si parte il 6 marzo con Samantha Colloca che presenta “Abbi cura di noi” (Leone Editore Book Road), il 13 marzo Grazia Buscaglia presenta “Rosso come la neve” (Ed. Infernale), il 3 aprile Roberto Sapio e Roberta Sapio presentano “Effetto Collaterale” (Panozzo Editore), il 10 aprile Franco Nanetti presenta “Guarire le ferite emotive” (Edizioni Pandragon) ed il 17 aprile Valentina Pazienza presenta “Manuale di Comunicazione non verbale” (Edizione how2).