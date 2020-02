Il Cantico dei Cantici in scena al Teatro degli Atti

Al Teatro degli Atti di Rimini alle ore 21, andrà in scena Cantico dei Cantici

Spettacolo della sezione Tracce D Contemporaneo -stagione di prosa 2019/2020

Roberto Latini, autore ed attore dell'opera, si confronta con un capolavoro della letteratura religiosa e amorosa: il Cantico dei Cantici, testo biblico attribuito a re Salomone, che narra l'amore tra due innamorati con tenerezza ma anche, più arditamente, con sfumature sensuali e immagini erotiche. Latini si appropria del testo classico liberandone l’energia e riversandola attraverso la sua voce e il suo corpo d’attore, in una performance poetica e primitiva, vero e proprio inno alla bellezza. Protagonista è un dj, un androgino, un clochard che dorme su una panchina e al risveglio, dalla sua postazione radiofonica, declama i versi del Cantico come attraversandoli: li vive, li danza, ne gioisce, li subisce. Ore 21 Ingresso a pagamento