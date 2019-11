"La ragazza che parlava zulu", incontro con la scrittrice Elleke Boehmer

Sabato 23 novembre ore 16.30 a Verucchio nella sede della Associazione Culturale Rilego e Rileggo via Rocca, 24, l’autrice Elleke Boehmer e la curatrice Claudia Gualtieri presenteranno il libro “La ragazza che parlava zulu e altri racconti".

E' difficile definire africana la scrittrice Elleke Boehmer, dal momento che è di origine olandese, nata e vissuta a Durban in Sudafrica, ma da vent'anni residente in Inghilterra, dove è Professor of World Literature in English all’Università di Oxford. Il libro è stato appena pubblicato in Italia dalla Casa Editrice Historica, e la traduzione dei racconti è opera di una équipe coordinata da Claudia Gualtieri, docente di letterature e culture dei paesi di lingua Inglese presso l'Università degli Studi di Milano.