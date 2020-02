Al Bowling Seventies arrivano Pepper Blondes ed il Carnevale

Venerdì 21 febbraio 2020 sul palco del Bowling Seventies di Cerasolo Rimini tornano le scatenate, Pepper Blondes, una formazione capace di far scatenare chiunque con tante canzoni anni 50 e 60. Claire, Lizzie e Cindy sanno travolgere con loro grinta in un viaggio musicale fra rock & roll, swing, rockabilly, surf e soul e tanti brani su cui ballare e divertirsi! Il concerto inizia alle 21 e 30. Domenica 23 febbraio arriva il Carnevale. Dalle ore 16.00, con ingresso gratuito, inizia una giornata con il Magic Circus di Euro Errani, con spettacoli per grandi e piccini. Circo con giocoleria, animazione e giochi, musica, balli, teatro comico, magia, illusionismo e zucchero filato per tutti! Tante sorprese per i più piccoli... tra cui l'arrivo di Biancaneve! Per terminare la giornata in bellezza, alle ore 19.00 Cervellone Quiz. Giovedì 12 marzo, invece, dalle 21 è in programma uno stage di Ritmica Cubana, uno stage aperto a tutti per apprendere il giusto tempo di Salsa, Son, Rumba, Afro... Lo stage è tenuto da Julio Molina Perez, ballerino, cantante e percussionista del Conjunto Folklorico de Cuba, nonché musicista dell’orchestra di Domenica In.