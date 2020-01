Al Cinema Tiberio “Aida” in diretta da Barcellona

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 22 gennaio alle ore 19.45 (biglietti € 12 interi, € 11 ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club, abbonamento 5 spettacoli € 50) in diretta da Gran Teatre Liceu di Barcellona è in programma Aida di Giuseppe Verdi, per la regia di Thoms Gutrie, diretta da Gustavo Gimeno con Mariano Buccino, Clémentine Margaine e Angela Meade nei ruoli principali.

Lo storico allestimento dell’ AIDA, progettato nel 1945 dall’artista catalano di Manresa, Josep Mestres Cabanes ritorna in scena al Liceu per una stagione memorabile.

Questa splendida creazione iperrealista, della grande scuola catalana di scenografia, enfatizza la grandiosità – e anche l’intimità – della terza opera di Verdi, rimanendo fedele alla tradizione storicista senza mai cadere nel kitsch.

Nella sua drammatica Aida, il 58enne Verdi mostra la sua forza colossale e il suo savoir-faire musicale e teatrale per mettere in relazione il triangolo amoroso che fa sì che Aida, Amneris e Radamès perseguano la loro passione, amore e odio fino alle ultime conseguenze. Lo sfondo dell’Antico Egitto – l’opera è stata scritta per celebrare l’apertura del Canale di Suez – fornisce la scusa per le grandiose scene corali e sinfoniche, che si alternano a raffinate arie in tutta la colonna sonora. Questa Aida rappresenta il debutto al Liceu della soprano americana Angela Meade.