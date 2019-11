Al Cinema Tiberio in programma Frida – Viva la Vida!

Domenica 1 dicembre alle ore 19.15, per la rassegna La Grande Arte al Cinema è in programma Frida – Viva la Vida! di Giovanni Troilo: un viaggio tra le opere ma anche le fotografie, i vestiti e gli oggetti personali di Frida normalmente non accessibili al pubblico, con la partecipazione straordinaria di Asia Argento. Frida Kahlo è l’artista che più di ogni altra è riuscita a costruire una potente autobiografia per immagini, capace di raccontare con intensità la sua storia: il dolore fisico, il dramma dell’amore tradito e degli aborti, l’impegno politico. Frida è diventata, dopo la sua morte, un’icona pop in grado di raccogliere centinaia di migliaia di visitatori nelle mostre a lei dedicate e di ispirare libri, fumetti, canzoni, film e persino sfilate di moda.