Al Cinema Tiberio in scena “Lo Schiaccianoci” del Royal Ballet di Londra

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 17 dicembre alle ore 20.15, in differita dalla Royal Opera House di Londra è in programma il balletto The Nutcracker – Lo Schiaccianoci, su musiche di Tchaikovsky con coreografie di Peter Wright e Lev Ivanov. La straordinaria storia di Clara e Hans-Peter, la loro battaglia contro il malvagio Re dei Topi e il loro magico viaggio nella dimora della Fata Confetto guideranno il pubblico cinematografico in un paese delle meraviglie dalle tinte invernali.

Il tradizionale spettacolo natalizio del Royal Ballet propone un cast d’eccezione che comprende Lauren Cuthbertson come Fata Confetto, Federico Bonelli nel ruolo del Principe, Francesca Hayward in quello di Clara e Alexander Campbell nei panni di Hans-Peter (lo Schiaccianoci). Nel cast anche Gary Avis come Drosselmeyer, Marcelino Sambé e Mayara Magri.