Al Pièdi!: una festa tra solidarietà e la semplicità della piada

Sorridolibero Associazione Culturale organizza in collaborazione con Il Millepiedi cooperativa sociale, Crescere Insieme onlus e Una Goccia per il Mondo onlus: Al Pièdi!

A partire dalle ore 19.30, nel parco dell'Area Verde Casa Macanno in via Macanno, 168, si darà spazio alla serenità e alla semplicità e si potrà cenare (con prezzi popolari) per valorizzare l'importanza e la semplicità della piada e dello stare insieme!

Si festeggerà sopratutto un ritorno alle cose semplici e l'importanza di questo alimento che ha sfamato tante generazioni ed è rimasto un simbolo della nostra terra!!!

Le piadine saranno un po' più piccole per dar modo alle persone di assaggiarne con diversi ripieni.

Si potrà stare sull'erba con un telo oppure sui tavoli in mezzo al prato come una volta e ballare anche a piedi nudi sulle note del concerto di Sergio Casabianca e le Gocce che sta riscuotendo un enorme favore del pubblico!

Nel parco ci sono anche tanti giochi per i bambini, gli animali della fattoria e si potrà conoscere il progetto Milleorti per la Città!

Ingresso con consumazione al bar: euro 10 (sotto i 12 anni ingresso gratuito)

Le piadine saranno distribuite al prezzo di euro 2.50 l'una qualsiasi ripieno si scelga

Vi chiediamo con il cuore di partecipare a questo evento molto importante... non solo per la raccolta fondi a favore di Milleorti per la città, dei ragazzi di Casa Macanno e alle famiglie in difficoltà sul nostro territorio con il progetto Sosteniamoci proposto dalla associazione Una Goccia per il Mondo onlus, ma anche per ripagare la scelta degli organizzatori e la loro voglia di mettersi in gioco!

Per info tel. al: 335 1647617