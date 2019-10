Teatro Astra: un week end con Mercadini e Natalino Balasso

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21.00, il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina accoglierà lo spettacolo "Diversamente disabili - Storie e pensieri sulla disabilità" di e con Roberto Mercadini. La serata, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è promossa da Avulss Bellaria Igea Marina e San Mauro Mare in memoria di Adele Maioli, indimenticata fondatrice e presidente dell’associazione.

Il giorno successivo, sabato 19 ottobre, la sala di viale Paolo Guidi ospiterà l’attesa “prima” della stagione teatrale 2019-2020, la seconda sotto la direzione artistica di Corvino Produzioni e l'organizzazione della Cooperativa Le Macchine Celibi: il sipario si alzerà alle 21.00 ed il compito di inaugurare la nuova stagione sarà affidato a Natalino Balasso, artista dalla raffinata drammaturgia comica, che porterà in scena una ventata di risate extra-large con lo spettacolo “Velodimaya”.

“Velodimaya” è un monologo scritto e interpretato da Balasso: una specie di mappa del pensiero contemporaneo, che stimola nello spettatore la straordinaria capacità innata del cervello umano di ridere di cose drammatiche, non per mancanza di rispetto, ma proprio per il desiderio di esorcizzare i nostri drammi con la commedia.

Natalino Balasso debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Lavora per cinema e televisione, tra fiction, serie tv e spettacoli. E’ autore e interprete di apprezzati video comici di analisi sociale pubblicati sul canale “Telebalasso” di Youtube. con oltre ventiquattro milioni di spettatori senza nessuna forma di sostegno televisivo o radiofonico. Un successo che è il risultato di un linguaggio che è stato ritenuto da molti un linguaggio nuovo, una forma di comprensione del presente che può diventare strumento.

Info e biglietteria stagione teatrale.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18 euro. E' possibile acquistare abbonamenti e biglietti per i singoli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Astra (viale Paolo Giudi 77/e) nei seguenti orari: mercoledì dalle 11.00 alle 13.00; giovedì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 19.00. Il giorno dello spettacolo, la biglietteria apre alle 20.00. E’ possibile, inoltre, acquistare i biglietti in tutti i punti vendita Vivaticket e online su www.vivaticket.it, oppure telefonicamente con carta di credito attraverso il servizio Call&Buy al 892.234.