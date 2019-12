Al teatro Massari Barbara De Rossi sarà in scena con Francesco Branchetti

Venerdì 06 dicembre alle ore 21:00 sarà ospite del teatro Barbara De Rossi, in scena con Francesco Branchetti per uno spettacolo tratto da un celebre testo di Mark Twain.

Con la traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso, lo spettacolo arriva al teatro "A. Massari" dopo aver debuttato al Festival Teatrale di Borgio Verezzi nell’estate 2018 e dopo una lunga tournée: accanto agli attesissimi protagonisti sul palco ci saranno anche i mimi Umberto Bianchi e Raffaella Zappalà, la regia è curata da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi.

“Mark Twain, attingendo al mito della Creazione, - spiega Francesco Branchetti - narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi. Il testo a due voci inizia con l'apparizione di Eva, che Adamo vede come una creatura bizzarra e fantasiosa; Adamo si ritrova un bel giorno a dover fare i conti con questa nuova strana creatura

La regia intende restituire al testo attraverso le voci degli attori e la fisicità dei mimi, la straordinaria capacità d'indagare l'animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo talvolta con noi stessi e poi con gli altri; ansie, paure, malesseri, malinconie, gioie, curiosità, attrazioni, dolori, solitudini e sentimenti si alternano e si confondono in una danza meravigliosa di voci, corpi, suoni e colori, che lascia spazio alla malinconia ma anche all’ironia e alla tenerezza. Le musiche di Pino Cangialosi, le luci e gli interventi dei mimi creeranno magiche atmosfere e daranno un apporto fondamentale a questo viaggio nel mondo dei rapporti tra uomini e donne.”

traduzione ed elaborazione Maura Pettorruso musiche Pino Cangialosi e con i Mimi Umberto Bianchi e Raffaella Zappalà

Per partecipare si prega di contattare i contatti in calce. Ingresso intero 12 euro , ridotto 10 euro (Soci Pro Loco, over 65 e under 25)

Info & prenotazioni: 3895405804