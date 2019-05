Al Teatro Massari Torna “San Giovanni in Marignano, Città della Poesia”

Giovedì 23 maggio alle 21 al Teatro Massari è in programma il secondo appuntamento di “San Giovanni in Marignano, Città della Poesia”, terza edizione della rassegna ideata e curata da Luca Nicoletti, organizzata da Pro Loco, in collaborazione con Scuolinfesta e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.

Dopo la grande partecipazione ed il successo della prima serata, dedicata alla lettura dei maestri della poesia dell'800 e del '900, ed al concorso per i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado marignanesi, che ha visto la selezione di 10 componimenti tra tutti i ragazzi partecipanti, che hanno potuto leggere dal palco la loro poesia ed hanno ricevuto un attestato, la rassegna continua con un appuntamento dedicato alla poesia contemporanea.

Durante la serata di giovedì, invece, saliranno sul palco grandi nomi della poesia italiana contemporanea: Elisabetta Pigliapoco, poeta e critico letterario, Giancarlo Pontiggia, Daniele Piccini, Marco Marangoni, Luca Nicoletti. Le letture si alterneranno alle straordinarie esecuzioni musicali di Tiziano Paganelli, virtuoso della fisarmonica, con brani di grande suggestione. Per realizzare ancora più compiutamente quello che è il principio-guida della rassegna, cioè portare ad incontrarsi livelli diversi dell'esperienza e della frequentazione di poesia, i dieci ragazzi selezionati nel precedente incontro, inoltre, saranno invitati a salire di nuovo sul palco in occasione di questo secondo appuntamento, per un saluto e per conoscere direttamente i grandi poeti contemporanei.