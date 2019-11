Al via la Piccola Stagione del Teatro Villa

Parte Sabato 16 Novembre alle 21.00 la Piccola Stagione del Teatro Villa 2019/2020, piccola e coraggiosa proprio come il colibrì, l’uccello più piccolo al mondo ma anche uno degli animali più belli e impavidi. Sarà la Compagnia Città Teatro ad inaugurare la rassegna, con la nuova produzione Stal Mami Reloaded, ovvero L’invenziòun ad Stal Mami, una farsa underground in dialetto riminese, tratto da Stal Mami (Queste mamme! di Liliano Faenza). Lo spettacolo, che ha debuttato a Luglio 2019 nell’ambito della Sagra Musicale Maletestiana mescola dialetto d’autore, musica dal vivo e comicità grazie a un nutrito cast composto da attori, musicisti e giovani promesse capitanato da Francesca Airaudo e Mirco Gennari sotto la direzione di Davide Schinaia.

Dopo lo spettacolo, restiamo in compagnia degli artisti con la degustazione di birra artigianale a cura di Birra Amarcord. La piccola stagione del Teatro Villa è organizzata da Città Teatro e dal Comune di San Clemente (RN), con il contributo della Regione Emilia Romagna. Grazie a Birra Amarcord e Corriere di Romagna. Prenotazioni telefoniche e mail: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando nome, numero di posti e spettacolo)

Riduzioni: Iscritti ai laboratori del Teatro Villa, Carta DocPer, YoungERcard, Valle dei Teatri Card, riduzioni di legge (under 18, over 65, invalidi, militari), residenti Comune di San Clemente.