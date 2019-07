L'alba dei miracoli e Andrea Lucchi in concerto a Montescudo

L'11 luglio, ore 21 alla Torre Civica di Montescuso Andrea Lucchi, riminese prima tromba solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, suonerà e dirigerà 12 trombettisti provenienti da tutta Italia, per un concerto unico nel suo genere. In programma arrangiamenti di musiche di Bizet, Morricone, Williams, Piazzolla, Bacharach, Queen e altro ancora. In collaborazione con il comune di Montescudo - Monte Colombo Ingresso unico, posto non numerato 5 euro. Informazioni e prenotazioni via mail a info@riminiclassica.it

Il 14 luglio America Graffiti con l'Alba dei Miracoli. Sarà tutto dedicato a Lucio Dalla il secondo concerto all'Alba di Rimini Classica. IAle 5 del mattino Enrico Farnedi omaggia il grande cantautore bolognese insieme ai suoi storici compagni di avventura Lorenzo Gasperoni e Mauro Gazzoni e insieme al Quartetto EoS e alla giovanissima Rachele Romani alla voce. 4 Marzo 2943, Anna e Marco, Caruso, La sera dei miracoli sono solo alcuni dei brani indimenticabili che sentiremo in una versione particolare ed emozionante. Biglietto unico non numerato 12 euro, con colazione offerta da America Graffiti

Prevendita presso Eni Station di via Marecchiese 284 Rimini, presso America Graffiti e online su www.riminiclassica.it