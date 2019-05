ALBA Vintage Street: musica, street food, vintage market, raduno di auto e moto d'epoca

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno Viale Tasso ospiterà la prima edizione di ALBA Vintage Street, organizzata dall'Associazione Riccione Alba in collaborazione con il Comitato Turistico Viale Tasso con il patrocinio del Comune di RIccione.

Musica, pista da ballo, street food, vintage market, raduno di auto e moto d'epoca: ci sono tutti gli ingredienti per trascorre due giornate all'insegna del divertimento, quello bello!



Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 31, dalle ore 16, troverete il mercatino di antiquariato e abbigliamento vintage, street food con sfiziose proposte gourmet, birra e vino artigianali, sangria e cocktail drink. Ci saranno anche Celeste Barber Shop e Stefania Make Up Artist, che stravolgeranno gratuitamente il vostro look! Alle 18 partirà il travolgente swing, in versione live, degli Ambassador Marchi'n Band e a seguire Perry Boogie & Lady Martini ed i Miscellanea Beat.

Sabato 1 giugno, sempre dalle ore 16, troverete il vintage market, lo street food, barber shop, make up artist ed esposizione di auto e moto d'epoca. Alle 18 si apriranno le danze con Dj Lindysciplinato e Dj Mambo. Dalle 21 i Swing Ammore Band in versione live.

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti degli anni ruggienti, per chi ama ballare, mangiare e divertirsi on the road!