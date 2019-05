Alive in France l'autoritratto di Abel Ferrara al Supercinema

Fino a mercoledì 22 maggio al Supercinema di Santarcangelo (, sala Wenders) è in programma Hollywood Alive in France, di Abel Ferrara in versione originale con sottotitoli in italiano.

Candidato al premio L'il d'Or per il miglior documentario al 70/o Festival di Cannes, il film - in sala dal 19 al 22 maggio distribuito da Mariposa Cinematografica - ci porta dentro la vita disordinata e sincopata del regista solo per qualche giorno.



Alive in France si snoda come un flusso di coscienza che racconta Ferrara nell'inedita veste di cantante e musicista, in un tour in cui si mescolano insieme le colonne sonore dei suoi film più importanti, le amicizie di vecchia data, i ricordi del passato trasgressivo e i nuovi affetti familiari. Il film segue il tour francese del suo gruppo musicale, organizzato in occasione della rassegna Addiction at Work, promossa dalla Cinematheque de Tolouse, sul cinema del regista.



E’ stato definito dalla critica un autoritratto musical-road movie. Tra i momenti più emozionanti quello in cui intona ad occhi chiusi i brani di Bad Lieutenant (Il cattivo tenente) pellicola del 1992 con uno strepitosi Harvey Keitel.