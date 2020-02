All'Rds Stadium arriva la fiera del disco

Sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 all'RDS Stadium, si svolgerà la quarta edizione della Fiera del Disco che propone vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ nuovi, fumetti usati e da collezione con tantissimi espositori da tutta Italia. Un'occasione per scambiare, vendere e acquistare. Ospite della manifestazione Fabrice Quagliotti, tastierista del gruppo "Rockets" che firmerà i vinili e compact disc della band. Non mancheranno i disegnatori della casa editrice Bonelli, una scuola di fumetti e la mostra di quadri musicali di Paolo Catena. Orario: dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso: 3€