Alla Baldini la Storia del commercio e dei terrimoti in Romagna

Giovedì 6 e sabato 8 febbraio alla biblioteca Baldini due nuovi appuntamenti della rassegna “Frammenti” con la “Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno Duemila” e “I terremoti a Rimini dal Medioevo ad oggi”

Giovedì 6 febbraio alle ore 21 l’autore Mario Prioli, insieme all’editore Marzio Casalini, farà un interessante excursus storico sul commercio in Romagna, dagli anni dell’impero romano fino ad oggi. Mentre sabato 8 febbraio alle ore 17 l'incontro sarà dedicato a “I terremoti a Rimini dal Medioevo ad oggi” insieme all’autore del volume Oreste Delucca. Il fine settimana si concluderà domenica 9 febbraio alle 17,15 in celletta Zampeschi per una nuova tappa del viaggio di Ulisse con “Trezza legge l’Odissea”.

Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno Duemila (Il Ponte vecchio, 2019) – Frutto di anni di ricerca, il libro prende in esame la storia del commercio nel territorio romagnolo durante più di duemila anni. Il punto di avvio è rappresentato dall'epoca pre-romana e romana, in particolare con la realizzazione delle due principali risorse funzionali allo sviluppo degli scambi: la costruzione della via Emilia e il porto di Classe. L'orizzonte di approdo ci porta all'attualità, al mondo globalizzato del mercato mondiale, della società digitale e della new economy. L'opera si presenta ai lettori con taglio divulgativo e con un significativo repertorio di immagini, e racconta le vicende che si sono verificate in questo lembo sud orientale della pianura padana seguendo il filo conduttore dell'intermediazione commerciale. Persone e luoghi: gli empori e i fori dell'antichità; i banchi dei mercanti, dei prestatori e degli ambulanti; le botteghe artigiane; le infrastrutture dell'età moderna come i mercati stabili e i fori annonari. Quindi i negozi, i grandi magazzini, i supermercati e le strutture della grande distribuzione organizzata fino ai centri commerciali con ipermercato e la rete dell'e-commerce. Una storia per molti aspetti sorprendente che aiuta a conoscere da un punto di vista specifico la vita delle persone, dei luoghi e dei territori, a individuare le radici delle trasformazioni e a seguirne gli effetti. In più a cogliere spunti di consapevolezza sull'attualità e anche sull'identità romagnola.

I terremoti a Rimini dal Medioevo ad oggi (Pazzini, 2019) – Il territorio riminese, appartenendo all'area sismica appenninica, è storicamente soggetto a fenomeni tellurici. Questo volume intende ripercorrere, in ordine cronologico, la serie dei terremoti che hanno colpito la città e il suo contorno a partire dal momento in cui esistono descrizioni analitiche di tali eventi disastrosi. Accanto a manifestazioni di intensità minore, vengono analizzati particolarmente i terremoti del 1308, 1672, 1786, 1875, 1916. Oltre alla descrizione materiale dei singoli episodi, la cronistoria aiuta anche a comprendere l'evoluzione della mentalità corrente, passata da un approccio di tipo superstizioso e clericale ad un approccio di tipo laico e scientifico. E per finire, un accenno agli aspetti giuridico-normativi della materia.