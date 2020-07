Alla Villa delle Rose si balla due notti con Samuele Sartini

Samuele Sartini è da tempo un produttore di livello internazionale. La sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del premio oscar Clint Eastwood… E per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg – "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself.

La sua nuova etichetta musicale, SJS, è un progetto parallelo alla sua attività come Samuele Sartini... e sta crescendo molto. Ad esempio, la sua nuova versione di "Get Down" di Jonk & Spook sta facendo già ballare il mondo.

Per Samuele Sartini è un'estate di fuoco anche dal punto di vista dei party e l'1 e 27 luglio è alla Villa delle Rose di Misano.