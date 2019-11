"Amarcord" di Federico Fellini ritorna al Fulgor

Proiezione del film di Federico Fellini

Nell’attesa del centenario dalla nascita di Federico Fellini, ritorna al Cinema Fulgor in versione restaurata, il film premio Oscar ‘Amarcord’. Il film, come noto, narra il ricordo dell'infanzia del regista, trasfigurato dal tempo, così come recita il titolo stesso del film, 'a m’arcord', ovvero 'io mi ricordo' in dialetto romagnolo. Ambientato nel 1933 in una Rimini ricostruita a Cinecittà, il film racconta i personaggi che popolavano la cittadina, le abitudini, i loro vizi, il fascismo e l’antifascismo. Orario: dalle 20.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it