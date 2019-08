"Andate tutti affanculo" esce il primo libro di The Zen Circus

Il 10 settembre per Mondadori esce “Andate tutti affanculo”, il primo romanzo anti-biografico di The Zen Circus. Dopo l’uscita la band inizierà il tour per presentare il loro libro al pubblico. La tappa di Rimini è prevista per il 14 settembre alle ore 19 all’Humus_altro Festival, Casa dell’editore. Il libro è stato scritto dalla band insieme all’autore Marco Amerighi.

Il romanzo

Appino, Ufo e Karim – voce, chitarra, basso e batteria degli Zen Circus – prestano i nomi e la vita a una storia che potrebbe essere una delle loro canzoni. Il romanzo anti-biografico racconta la nascita di un gruppo di ragazzi che attraverso la musica cercano di definire se stessi, e la generazione di vecchi senza esperienza dalla quale vogliono fuggire. Dal primo concerto durante un’occupazione scolastica al primo tour, fatto di viaggi in camper e notti sotto le stelle a smaltire le sbronze; dai primi innamoramenti ai primi scottanti abbandoni; dalle prime amicizie fraterne alle bugie capaci di farle vacillare. A fare da sfondo a queste vicende ci sono un’Italia a cavallo fra due millenni e una provincia che, con i suoi lavori mal pagati, le sue famiglie scoppiate e le sue “ragazze eroina”, crea dipendenza, frustrazione e rabbia. Ma anche un amore cieco e disperato per la libertà.