Ultimo appuntamento di E’ Bal - Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea

Domenica 16 giugno, alle 19, la danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone presenta al Teatro Dimora di Mondaino, la prova aperta di “No rama”. Lo spettacolo vedrà in scena le danzatrici Annamaria Ajmone, Marta Capaccioli, Lucrezia Palandri. Le musiche originali sono di Francesco Cavaliere, mentre lo spazio e i costumi di Jules Goldsmith. A seguire, nello spazio D.E.A. Dimora di Esposizioni d’Arte, inaugura in presenza dell’artista, la mostra “Cogliere e restituire” (cartografie dal mondo vegetale) con tavole di Veronica Azzinari.



Annamaria Ajmone è danzatrice e coreografa. Laureata in Lettere Moderne, ha studiato danza alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano. I suoi lavori sono stati presentati nei Festival di danza, teatro e performing art, musei, gallerie d’arte e spazi atipici, in Europa, Asia, Nord Africa e Stati Uniti. Collabora con diversi artisti su progetti di varia natura e durata. Ha vinto il premio Danza & Danza come “migliore giovane interprete italiana 2015”. È una delle organizzatrici della piattaforma Nobody’s Business per l’Italia, piattaforma di scambio di pratiche tra artisti. Maggiori informazioni sull’artista: www.annamariaajmone.com

Veronica Azzinari nasce a Milano nel 1986.

Si diploma nel 2006 nella sezione di Cinema d’Animazione presso la Scuola del Libro di Urbino. Spinta dall’esigenza di asportare la materia e di graffiare le superfici dei suoi lavori grafici e pittorici, ben presto si avvicina alla tecnica della Calcografia grazie ad Opificio della Rosa, sviluppando una personale ricerca artistica che fonde tecniche di stampa e disegno, concentrandosi sui temi legati ai primordi e alla natura. Dal 2010 ha esposto in diverse città d’Italia, collaborato con diverse realtà della scena musicale Italiana e condotto workshop per adulti e laboratori per l’infanzia presso “La Corte della Miniera” e “Opificio della Rosa”. Ha pubblicato per riviste come “Lo Straniero”, “La Lettura” e “I quaderni del Teatro di Roma”. Attualmente vive e lavora in provincia di Rimini.