Al cinema fulgor ritorna "Amarcord" in versione restaurata

Per celebrare il centenario dalla nascita di Federico Fellini, marted' 4 febbraio ritorna al Cinema Fulgor in versione restaurata, il film premio Oscar ‘Amarcord’. Il film, come noto, narra il ricordo dell'infanzia del regista, trasfigurato dal tempo, così come recita il titolo stesso del film, 'a m’arcord', ovvero 'io mi ricordo' in dialetto romagnolo. Ambientato nel 1933 in una Rimini ricostruita a Cinecittà, il film racconta i personaggi che popolavano la cittadina, le abitudini, i loro vizi, il fascismo e l’antifascismo.

