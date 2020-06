English happy hour, alle Antiche Macine l'aperitivo si fa in inglese

“L’aperitivo si fa in lingua inglese” da martedì 16 giugno all’agriturismo Locanda Antiche Macine a Montalbano di Santarcangelo di Romagna. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Agt Guide Turistiche della Romagna rivolta a chiunque voglia migliorare la conversazione in lingua inglese. In un contesto rilassante e all'aperto un insegnante di inglese guiderà la conversazione aiutando i partecipanti ad esprimersi al meglio e stimolando il livello di conversazione.

L'iniziativa si svolgerà tutti i martedì dal 16 giugno al 7 luglio dalle ore 18.30 alle 20.00 presso la Locanda Antiche Macine, Via Sogliano n. 1540, Loc. Montalbano di Santarcangelo di Romagna, nel rispetto del distanziamento grazie agli spazi all’aperto dell’agriturismo.

È previsto un contributo di partecipazione: per info e iscrizioni cell. 338 2979444 oppure 338 4778871, e-mail: ass.agtromagna@gmail.com