Appuntamento a Misano con la 20esima mostra micologica

Per tutti gli appassionati di Funghi una due giorni organizzata dal Gruppo Ecologico Micologico, esporrà e spiegherà a tutti gli intervenuti lo studio dei funghi dal punto di vista morfologico, fisiologico e sistematico, responsabile dell'evento la Misanese Anna Maria Tacchi che sarà ospitata nella sala del ristorante "Dolce Vita" in Via Litoranea Nord 5, a Misano. Sabato dalle 14,30, mentre domenica dalle 9.