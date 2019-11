Michele Cassetta e di Gene Gnocchi inaugureranno la stagione del Teatro della Regina

I racconti del medico divulgatore Michele Cassetta e di Gene Gnocchi accompagnati dalle musiche dal vivo del jazzista Gianluca Petrella inaugureranno la stagione del Teatro della Regina di Cattolica sabato 9 novembre con Flow. La mente latente (inizio 21,15).

Lo spettacolo vuole essere un omaggio al pubblico che ha seguito con interesse e partecipazione continua e affettuosa le programmazioni di questi anni. L’evento si svolge in collaborazione con lo studio Ban Mancini Fabbri, che festeggia i 10 anni di apertura dell’attività offrendo ai propri clienti un’occasione speciale di svago e socialità.

Lo show inaugurale, particolarmente accattivante per la presenza di noti volti del piccolo e grande schermo come Michele Cassetta e Gene Gnocchi, condurrà il pubblico in una sorta di viaggio di conoscenza della mente umana. Ad accompagnarli le musiche del virtuoso Gianluca Petrella e la sapiente regia di Antonio Lovato.

Circa 30.000 volte al giorno, inconsapevolmente, scegliamo comportamenti che ci aprono la strada verso gli infiniti futuri possibili che abbiamo davanti. Una parola, un gesto o un'azione, possono far prendere alla nostra vita una direzione oppure un'altra. Ci comportiamo in modo automatico, guidati dai programmi mentali che si formano in base alle esperienze che facciamo. Conoscendo il funzionamento di tali programmi è possibile modificarli affinchè rappresentino una risorsa e non una limitazione.

Flow spiega come funziona il nostro cervello, sempre sul sottile equilibrio tra istinto e ragione, e come le convinzioni influenzano la nostra vita e quella degli altri. Le parole, la musica e le immagini permettono di stimolare tutti i canali sensoriali facilitando il ricordo e la riflessione anche dopo lo spettacolo, emozionando e facendo riflettere su come il nostro destino dipenda anche da noi. La prevendita dei biglietti è attiva presso la biglietteria del teatro della Regina aperta presso il teatro il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00; il sabato dalle 10.00 alle 13.00; nel giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 15.