Aperishoot sulla spiaggia: una serata per chi ama la fotografia

Mercoledì 28 agosto dalle 19.30 il Polo Est ospita un evento molto originale. L'Associazione Shooters di Bellaria Igea Marina ha organizzato un appuntamento fotografico sulla spiaggia: AperiShoot all’ora blu. Sono invitati tutti quelli che possiedono una macchina fotografica, che prediligono la fotografia, che amano catturare immagini con il cellulare. Una serata per scattare, imparare, mangiare, brindare e divertirsi con gli amici in un set naturale unico e straordinario. Lo sfondo del mare e del tramonto sarà la cornice ideale per ritratti e scatti memorabili mentre la musica d’estate sarà la colonna sonora della serata.

Al Polo Est lo stimato docente e fotografo professionista Maurizio Polverelli, sarà disponibile per consigli e terrà una lezione a sorpresa. Ci saranno anche proiezioni con immagini molto affascinanti. I partecipanti potranno portare l’attrezzatura fotografica o più semplicemente il cellulare.

La serata sarà arricchita da musica e da una cena aperitivo molto speciale.

Per partecipare all'apericena inviare una mail a: info@turismhotels.it

Il costo è di Euro 15,00 a persona

L'evento è aperto a tutti. L'iscrizione è gradita.