Santarcangelo a tutto sport con la seconda edizione di "Arena Calisthenica"

Sta arrivando la seconda edizione di Arena Calisthenica, in collaborazione con Spartaco Sport e supportati da Project inVictus, presso il Parco Francolini di Santarcangelo di Romagna. Un evento rivolto a tutti gli amanti del calisthenics di ogni livello:

Saranno due giorni all'insegna dello sport e della condivisione, del divertimento e della formazione; in tutti i momenti non di gara si effettueranno meeting e allenamento libero per tutti.



Ospite l'atleta internazionale Vadym Oleynik, uno dei più forti al mondo nel calisthenics, che il giorno 28 luglio terrà un workshop per l'intera giornata a tutti i partecipanti.



Il giorno 27 luglio invece sarà dedicato alle gare.

Verranno effettuate 4 tipologie di gara:

1) Strength (1RM PullUp/Dip/MuscleUp)

2) Endurance beginner (amateur)

3) Endurance PRO

4) Ariesthenics endurance CUP (gara riservata esclusivamente alle donne)



L'evento sarà a pagamento e sarà obbligatoria l'iscrizione anticipata, per chi vorrà partecipare a gare e workshop.

Sarà gratuito invece per tutti gli spettatori.

Per maggiori informazioni www.bionic-center.fitness

Per richieste mandare una mail all'indirizzo info@balliconme.it oppure 3476947226.