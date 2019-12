"Arrivi e partenze" in scena a Villa Verucchio

Il payback theatre della compagnia C’erac’è chiude il sipario sulla rassegna Connessioni Invisibili. Venerdì 20 dicembre alla Sala Romagna Mia di Villa Verucchio in scena ‘Arrivi e partenze’ in una particolare forma di improvvisazione teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione fra performer e pubblico Una serata da spettator-attori per chiudere il sipario su Connessioni Invisibili, la rassegna promossa da SPRAR Valmarecchia, Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia e cooperative sociali Il Millepiedi e Centofiori per svelare attraverso la presentazioni di libri, musica, cibo e film i legami nascosti tra persone e culture. Dopo i due primi appuntamenti santarcangiolesi (l’incontro con l’autore Gando Diallo che ha presentato il suo libro autobiografico ‘Un amore costoso’ e la serata con le musiche dal mondo allo Spazio Saigi), venerdì 20 dicembre sarà la Sala Romagna Mia di via Casale 103 a Villa Verucchio a farsi teatro del terzo momento in cartellone: ad accogliere gli intervenuti, alle 19.45, un ricco buffet, in attesa dello spettacolo di playBack theatre ‘Arrivi e partenze’ della compagnia C’erac’è.

Il playback theatre è una forma originale di improvvisazione teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione tra performer e pubblico: gli stimoli raccolti al momento prendono forma immediatamente attraverso una rappresentazione scenica e musicale curata dagli attori. Sarà l’occasione per il pubblico di vedere in scena sensazioni, emozioni, aneddoti e brevi storie legate al titolo della serata e di scoprire appunto connessioni invisibili. La rassegna, realizzata per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani che ricorre il 10 dicembre e per vivere le festività natalizie all’insegna della solidarietà, ha in cartellone tutti appuntamenti a ingresso gratuito e avrà come ultima proposta la proiezione della commedia “L’ospite inatteso” di Tom McCarthy lunedì 23 dicembre alle 21 al Supercinema di Santarcangelo.