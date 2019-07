Al Beky Bay serata di beneficenza tra arte e vintage rock, ospite Samuele Sbrighi

La beneficenza si colora d'arte a suon di vintage rock. Cinema, Pittura, Fotografia, Danza e Musica Live si incontrano per una libera raccolta fondi a favore di Onlus A.R.O.P. Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, per regalare un sorriso e una speranza in più ad ogni bambino guerriero!

ART4HELP è una serata solidale d'intrattenimento che, attraverso l’arte, punta a raccogliere fondi per i piccoli pazienti affetti da leucemie, tumori e linfomi. Avrà luogo Domenica 21 Luglio al Beky Bay di Igea Marina con il patrocinio del Comune di Rimini e Bellaria.

Padrino dell'evento sarà Samuele Sbrighi, attore, regista e sceneggiatore, che presenterà il film per il cinema "Tutto Liscio".

Nella pellicola diretta da Igor Maltagliati e dedicata alla Romagna è co-sceneggiatore e interprete e recita al fianco di Maria Grazia Cucinotta e Piero Maggiò.



L’evento offrirà in prima linea tre ore di musica live!

- “The Strikeballs”: Swing, Rockabilly, Country e Surf si mescolano in un concentrato dal sapore californiano di fine anni 50.

- “Lu”: un viaggio rock e blues nell’anima e nel cuore dei leggendari anni 60/70.

- “Zeppel’On” e il loro coinvolgente tributo al gruppo rock per eccellenza, il propulsore della scena musicale degli anni 70: Led Zeppelin. Le esibizioni live saranno coreografate da scatenati balli Rock ‘n’ Roll a cura dei danzatori della "HAPPY ROCK Dance School" che trascineranno gli spettatori in un tornado di divertimento!

Inoltre le sensuali Figlie Del Vento, durante i cambi palco, intratterranno il pubblico con la loro intrigante Danza del Ventre!



Spazio anche alla pittura con una suggestiva mostra di quadri dell'artista locale Yuri Tosi. Pittore di figure umane, soprattutto femminili, catalizza il disagio assorbito dalla società attraverso il corpo e il gioco tra luce e ombra, cercando di colpire l'osservatore nel più profondo e scomodo dei sentimenti.



La fotografia avrà un ruolo importante grazie alla partecipazione di fotografi della zona di Rimini e dintorni (Claudio Saponi, Francesco Gennari, Lamberto Leonessa, Mauro Del Magna, Matteo Corazza ed altri) i quali, per l’occasione, hanno donato le stampe di alcuni dei loro migliori scatti che saranno esposti e devoluti tramite offerta libera ai fini della causa

Presenta l’evento Daniele Di Blasio (in arte Dibla) conduttore radiofonico e televisivo.

Da anni al timone di Romagna's Got Talent, il programma di Radio Icaro Rubicone che dà risalto alle band della Romagna, conduttore di Top of the Vox (IcaroTV) e presentatore di eventi vari in diverse realtà.



A.R.O.P. Onlus Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica mira a migliorare l'assistenza e la qualità delle cure, offre supporto psicologico e sociale, garantisce la formazione del personale medico ed infermieristico, incentiva la ricerca scientifica, acquista macchinari e beni di consumo per il reparto, provvede alle necessità quotidiane dei bimbi e delle loro famiglie.



Gallery