Artisti in piazza apre con la compagnia francese la "Fausse Compagnie"

Al via giovedì 13 giugno alle ore 18 la 23° edizione del Festival Internazionale di Arti Performative Artisti in Piazzadi Pennabilli. Per la prima serata della kermesse saranno 33 gli spettacoli a partire dalle ore 18.00. Fino all’una di notte nel centro storico di Pennabilli si ha la possibilità di viaggiare in mondi lontani e vivere in piccoli angoli di magia. Concerti e dj set continueranno invece fino alle 3.00 nell’area denominata Palacirco.

Inaugurazione giovedì 13 alle ore 18.00 con l’esperienza unica della compagnia francese. La Fausse Compagnie: cinque artisti, musicisti ed attori fondono suono, musica e contatto umano, trasformando l’arredamento urbano del Kiosk in uno strumento per la condivisione musicale e sensitiva. Vibrato è un meccanismo vivente, un’esperienza musicale e umana che inviteràgli spettatori ad ascoltare il mondo in modo differente. Questa compagnia è in programma al Festival anche grazie al contributo dell’Alliance Française San Marino e Rimini. Dall’Argentina arriva invece il circo acrobatico mano a mano del Duo un Pie (alle 18.45 e 22.45). Due marinai, una bellissima ragazza ed un innocuo individuo, perso in un porto di qualche mondo fantastico. Lei è un’acrobata e ballerina eccellente, lui un folle sognatore che brama l’amore. Una commedia circense divertente che non necessita di altro se non del bacio finale. Acrobazie, salti, giocoleria, equilibrismo e musica.Per la sezione musica segnaliamoi cipriotiMonsieur Doumani (h.20.15) e la prima nazionaledegli inglesi Chainska Brassika (h.23.45).Pur appartenendo a contesti musicali diversi, il gruppo Monsieur Doumanicompone canzoni world music che traggono ispirazione dalla società cipriota contemporanea, ma anche dalle vacillanti condizioni della nostra epoca. L’originale identità del progetto è data dall’adattamento di pezzi folkloristici ad un tocco di colore contemporaneo nel suono e nello spirito