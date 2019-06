Artisti in Piazza 2019: il Festival Internazionale degli Artisti di Strada torna a Pennabilli

Dal 13 al 16 giugno a Pennabilli torna una nuova edizione del Festival Internazionale dell'Arte in Strada "Artisti in Piazza". Nel suggestivo centro storico dal pomeriggio fino a tarda notte le strade saranno animate da teatro di strada, musica di ogni genere, arte circense, danza, giocoleria e tanto altro. 50 le compagnie internazionali che si esibiranno per 350 repliche di spettacoli in 4 giorni che incanteranno i migliaia di turisti provenienti da ogni parte d’Europa. E ancora cucina della tradizione locale ed etnica, area bambini, workshop, esposizioni ed installazioni artistiche. Una parte del programma è dedicato ai bambini, a cui viene riservato anche lo spazio dell’Orto dei Frutti Dimenticati (creazione del maestro Tonino Guerra) all’interno del quale i bambini possono muoversi in libertà ed assistere a spettacoli e partecipare a laboratori a loro dedicati. Sin dalle prime edizioni, infatti, l’evento è diventato uno dei più importanti festival multidisciplinari in programma in Italia.