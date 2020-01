"L'umano e l'inumano ad Auschwitz". L'insegnamento di Primo Levi al Museo della Città

L'Università per la Terza Età Sigismondo Malatesta di Rimini organizza martedì 14 gennaio alle ore 16:30 presso il Museo della Città Luigi Tonini, Sala del Giudizio la conferenza "L'umano e l'inumano ad Auschwitz: l'insegnamento di Primo Levi". A condurre la conferenza sarà Laura Fontana, già dagli anni Novanta responsabile dell'attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini, attività che consente ogni anno a decine di ragazzi di vivere l'esperienza dei viaggi-studio scolastici ai lager nazisti. Da molti anni impegnata nello studio e nella divulgazione della storia e della Shoah, Laura Fontana dal 2008 collabora stabilmente con il Mémorial de la Shoah di Parigi, tiene regolarmente seminari e conferenze in università italiane e straniere, dall'Europa fino all'Australia, presso i più importanti musei, memoriali e centri di ricerca della Shoah per il Consiglio d'Europa. In considerazione dell'importanza dell'argomento e degli studi approfonditi svolti dalla relatrice, l'Università Sigismondo Malatesta ritiene questo appuntamento imperdibile ed invita perciò non solo i soci ma tutti i cittadini ad intervenire.