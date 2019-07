Alla Baia Imperiale live i Kolors

Dopo i concerti nelle piazze con decine di migliaia di fans, il giovane gruppo Kolors approda sulla riviera romagnola, alla Baia Imperiale con uno show memorabile, sabato 27 luglio. I The Kolors continuano il tour estivo, offrendo al pubblico grandi emozioni con la loro musica. Tra i brani più amati dell’estate 2019 “Pensare male”, che ha raggiunto saldamente la vetta alla classifica EarOne. La band ha festeggiato questo importante traguardo sui social network registrando oltre 19milioni di visualizzazioni su Youtube.

Quello di sabato sarà un appuntamento da non perdere nel tempio della musica a picco sul mare. La band prende le mosse da una passione condivisa per il rock e la musica elettronica tra Stash e Alex Fiordispino (cugini) e Daniele Mona.

Nel 2010 ottengono il primo ingaggio come resident band presso il celebre e longevo locale milanese “Le Scimmie”. La consacrazione matura negli anni seguenti, quando la band apre i concerti italiani di nomi internazionali come Paolo Nutini, Gossip e Hurts, e culmina con la vittoria di Amici nel 2015. L'album “Out”, trainato dalla hit “Everytime” rimane al primo posto nella classifica degli album più venduti per 11 settimane, stabilendo un nuovo record italiano e raggiungendo quattro dischi di platino con oltre 200 mila copie vendute. Da lì in poi è un continuo susseguirsi di premi, riconoscimenti e partecipazioni a eventi prestigiosi, il tutto coronato da un tour completamente sold out. Nel 2017 è uscito “You”, nuovo album registrato a Londra. Datata a febbraio 2018 invece la prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Frida (mai, mai, mai). L'ultima pubblicazione è il singolo “Pensare Male”, featuring con Elodie, al primo posto nelle classifiche per oltre tre settimane.

