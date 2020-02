Ballo a corte al Teatro Galli

Domenica 23 febbraio alle 15.30 al Teatro Galli si svolgerà il "Ballo a corte". Gli adulti che vogliono rivivere l'eleganza dei secoli passati e mascherarsi da dame e cavalieri non possono perdere l’appuntamento in costume d'epoca con balli ottocenteschi nella splendida sala Ressi del Teatro Amintore Galli. Le danze, guidate da i maestri dell'Accademia di Danze Ottocentesche, sono aperte a tutti con la possibilità di indossare abiti d'epoca dal 400 all'800. La musica eseguita dal vivo dal gruppo strumentale Ars Antiqua, accompagnerà i ballerini nei volteggi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Costo: € 25 comprensivo di buffet dolce Info e prenotazioni: 324 7982498.