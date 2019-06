Bambini a scuola di bio con la "festa della cucina"

Giovedì 20 giugno, a partire dalle 18, il primo appuntamento con A scuola da Bio: laboratorio di piadina, per imparare ad impastare e a fare la “prima” piadina con ingredienti tutti biologici. A scuola da Bio nasce dall’esperienza di Terra e Sole e si rivolge ai più piccoli, per accompagnarli a scoprire i segreti di un’alimentazione e stili di vita sani ed equilibrati, con iniziative specifiche che coinvolgono le scuole, laboratori e iniziative ludiche.

Il laboratorio di piadina si terrà al TerraeSole. Sono aperte le iscrizioni al corso, per prenotarsi chiamare il 329/4325244.

A scuola da Bio è uno degli eventi in programma per la prima Festa della cucina del TerraeSole, ecco i dettagli : Nella settimana da lunedì 17 a sabato 22 giugno sono previste importanti novità nel servizio, degustazioni, prodotti in promozione e anche il primo appuntamento con la scuola Bio rivolta ai cuochi in erba, più piccini, che impareranno, con le mani in pasta, a creare l'eccellenza culinaria numero uno della Romagna: la piadina.