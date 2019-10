Banda Città di Rimini: concerto omaggio a Gabriele Bianchi

Lunedi 11 novembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro A. Galli di Rimini la Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza e l’Ensemble delle Percussioni del teatro alla Scala di Milano, dirette da Loris Francesco Lenti, si esibiranno in un’originale e, per molti versi, irripetibile Concerto per banda e percussioni, Omaggio a Gabriele Bianchi.

Il Concerto è dedicato a Gabriele Bianchi. prematuramente scomparso lo scorso anno. Il M° Bianchi, riminese, ha diretto per molti anni la sezione delle percussioni della Scala, suonando con i più importanti direttori d’orchestra, tra cui Riccardo Muti, il quale apprezzava particolarmente lo stile e le doti musicali di Gabriele Bianchi e al termine della sua brillante carriera professionale, ritornato a Rimini, ha rappresentato un’eccellenza della Banda città di Rimini.

Nel corso della serata saranno eseguiti brani scritti appositamente per percussioni e per percussioni e Banda tra cui URAGANO, uno tra i più noti brani scritti da Gabriele Bianchi.

I biglietti, al prezzo speciale di 10 €, sono in prevendita presso la biglietteria del teatro Galli con i seguenti orari: dal martedi al sabato dalle ore 10.00 alle 14.00 e il martedi e il giovedi anche dalle 15.00 alle 17.00