Banda giovanile dell'Emilia Romagna in concerto

Per la rassegna “Concerti d’estate a CastelSismondo 2019” in concomitanza con la Notte rosa si esibirà la Banda Giovanile dell’Emilia Romagna diretta dal maestro Fabrizio Bugani. L'appuntamento è sabato 6 luglio alle 21 presso l’arena a fianco di CastelSismondo in piazza Francesca da Rimini. La banda è composta da giovani musicisti, di età tra i 16 e i 24 anni, che rappresentano quasi tutto il territorio della regione. L’ambizione del progetto è quello di fornire ai giovani che intendono fare della musica la propria professione una opportunità di crescita culturale, formativa e professionale che implementi il loro portafoglio di competenze, oltre al voler creare momenti di incontro e confronto, musicale e sociale, tra giovani provenienti da realtà musicali e territoriali diverse. In particolare intende contribuire al raggiungimento di alcune finalità e obiettivi generali del Programma regionale dello spettacolo attraverso:

la diffusione dell’educazione musicale presso le generazioni più giovani e la popolazione con minori opportunità, per avvicinare allo studio degli strumenti musicali tipici delle formazioni bandistiche nuovi allievi e allieve, e favorire così nel tempo un ricambio generazionale nelle formazione bandistiche della Regione Emilia-Romagna;

la promozione delle attività svolte dai giovani, mettendo in atto iniziative e attività che potranno favorire e stimolare la nascita di bande e formazioni giovanili all’interno delle bande della regione. L’ attività della banda giovanile si sostiene grazie al contributo regionale previsto dalla LR 2/2018 e dall’impegno di ANBIMA ER.