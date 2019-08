Bayfest: un Ferragosto punk-rock al Beky Bay

Dal 12 al 14 agosto a Bellaria Igea Marina torna il BayFest, l’evento più scatenato e divertente dell’estate, ma con la stessa attitudine punk rock di sempre. Il festival punk più atteso dell’estate, giunto alla quinta edizione, ha un calendario di tutto rispetto con pesi massimi del panorama internazionale come headliner dell'evento: The Offspring, Ska-p official e NOFX. ma in cartellone ci sono anche colonne portanti della storia del punk rock come Pennywise, Dead Kennedys, Sick of It All e Good Riddance. E ancora band emergenti come The Story So Far, Pup e Masked Intruder, per abbracciare tutte le generazioni e gli stili del genere. A coronamento, il punk rock cantautorale di Frank Turner e lo ska-punk dei Less Than Jake, oltre a band italiane come Punkreas, Persiana Jones e Shandon.

Sul palco del Beky Bay, si alterneranno altri nomi internazionali: Joy Cape, frontman dei Lagwagon, Dave Hause, il francese Mike Noegraf, gli inglesi Brightr e San Chalcraft, il cantautore romano Palm Down. Gli show si terranno dalle 15, per entrare poi nell'area main stage con i concerti degli artisti principali. L'appuntamento è come da tradizione a cavallo di Ferragosto: lunedì 12, martedì 13 e Mercoledì 14 agosto 2019