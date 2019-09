Beach 4 eat si trasferisce na Villa Verucchio

Domenica 15 settembre al Centro Valmarecchia dalle 14.30 alle 18.30 andrà in scena la prima puntata di “Beach4eat Indoor”, il tour estivo di gusto e benessere, che nel mese si settembre si trasferisce dalla spiaggia alla città. La giornata prevede showcooking, degustazioni gratuite e divertimento per tutta la famiglia, con tornei di ping pong e calcio balilla. Le attività partiranno alle 14.30, con l’iscrizione ai tornei e ai momenti legati al food & beverage: showcooking (alle 15.30), merenda (alle 16.30) e happy hour (alle 17.30).

Il programma della giornata si chiuderà alle 18.00 con le premiazioni dei partecipanti ai tornei. A settembre il tour estivo a tappe itinerante di gusto e benessere si trasferisce dalla riviera adriatica alla città. Sono tre le tappe in programma, tutte rigorosamente in Romagna: domenica 15 al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio, domenica 22 al Centro Montefiore di Cesena e sabato 28 allo Shopping Center La Filanda di Faenza.

L’appuntamento è gratuito e richiede la prenotazione in loco per partecipare alle attività.