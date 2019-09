Beato Enrico Day: alla Tenuta Santini la kermesse dedicata al sangiovese

Sabato 28 settembre alla Tenuta Santini si svolgerà il Beato Enrico Day la kermesse dedicata al sangiovese di punta della cantina, il Beato Enrico appunto, in commercio dal 2003.

La giornata inizierà alle 10.30 con walking in vigna, camminata emozionale in collaborazione con il Centro Saulle accompagnati da Sandro Santini per conoscere la terra, le viti, il vino.

Due saranno le degustazioni guidate dal titolare Sandro Santini, la prima alle 13.30, la seconda alle 18.30 massimo 20 persone a prenotazione obbligatoria.

Alle 18 sarà la volta di Enrico Santini parlarvi dei segreti dell’oro verde, l’olio della zona di Coriano.

La parte dotta della giornata vedrà come protagonisti Stefano Bonini di Trade Mark, la ristoratrice Enrica Mancini, l’operatore balneare Gianluca Metalli, l’intellettuale Piero Meldini insieme ai padroni di casa Enrico e Sandro Santini, tutti tenuti a bada dal Direttore de Il Resto del Carlino Carlo Cavriani. In Beato Veritas è il titolo della discussione rurale che fa il verso al claim di tutta la giornata, Vinum letificat cor hominis.

Ma non solo parti conoscitive in questa giornata, si potrà più semplicemente degustare nelle merende sull’aia pane con porchetta o salame, spianata con la mortadella accompagnate dai vini della Tenuta Santini dalle 12.30 e dalle ore 18 sino a serata inoltrata con la musica del dj Lele direttamente da Ibiza.

Euro 5 per gli assaggi dei vini della cantina, 15 euro se si vuole anche la merenda rurale.