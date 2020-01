Seminario olistico a Bellaria con lo studioso Falciani

Appuntamento il 12 gennaio al Palazzo del turismo di Bellaria con il Seminario Olistico dedicato alla crescita spirituale, agli angeli e alla dimensione celeste, dalle 14.30 alle 18.30 (entrata libera, eventuale offerta libera).



All'incontro interviene Giuliano Falciani, ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, i Viaggi Astrali, la realtà Angelica. Attraverso l’aumento di consapevolezza individuale propone percorsi e metodiche di crescita interiore e di armonizzazione, in modo da intervenire positivamente nella propria vita e migliorare sé stessi e quindi la collettività. Giuliano tiene conferenze in Italia e all’estero a cui partecipano ogni anno migliaia di persone.

Giuliano Falciani ricercatore e Relatore nel campo delle scienze umanistiche, filosofiche e spirituali, inizia la sua opera divulgativa in Toscana agli inizi degli anni novanta www.associazionesaras.it