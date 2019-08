Bay Fest, dai Nofx a The Offspring: tutte le band in programma per tre giorni di musica

Anche quest'anno il Bay Fest regalerà grandissime emozioni con la qualità straordinaria della propria offerta musicale, ma il grande punk rock non sarà l'unica attrazione della tre giorni sulla riviera romagnola. Dal 12 al 14 agosto al Parco Pavese e al Beky Bay di Bellaria Igea Marina ci saranno intense performance sul palco acustico, scatenati aftershow, il campeggio già sold out e un'ampia offerta di cibo all'interno del festival.

Il palco acustico, ribattezzato Acoustic Beach Stage, è già uno degli elementi più attesi del festival. Direttamente sulla spiaggia (presso il Beky Bay) si alterneranno alcuni nomi di punta del panorama punk rock e folk punk mondiale: Joey Cape, frontman degli storici Lagwagon, che ha appena pubblicato il suo nuovo disco Let Me Know When You Give Up su Fat Wreck Chords; Dave Hause, fresco di uscita del trascinante album Kick con Rise Records; ma anche artisti europei quali il francese Mike Noegraf, gli inglesi Brightr e Sam Chalcraft (quest'ultimo in tour con Joey Cape) e il cantautore romano Palm Down. Gli show si terranno a partire dalle 15 e sono aperti a tutti, per prepararsi a entrare in grande stile nell'area del main stage dove si terranno gli show full band di The Offspring, Ska-P, Nofx e di tutti gli altri grandi nomi della lineup.

Fra i concerti, è doveroso segnalare la presenza di colonne portanti della storia del punk rock come i Pennywise, i Dead Kennedys, i Sick of It All e i Good Riddance, ma anche di band emergenti come The Story So Far, Pup e Masked Intruder, per abbracciare tutte le generazioni e gli stili del genere. A coronamento, il punk rock cantautorale di Frank Turner e lo ska-punk dei Less Than Jake, oltre naturalmente a tre leggendarie band italiane come Punkreas, Persiana Jones e Shandon. Al termine dei concerti, si fa ritorno al Beky Bay per un grande aftershow on the beach, anche in questo caso aperto a tutti. A far ballare il pubblico ci penseranno i DJ set esclusivi a cura di Temporock (12 agosto), Vasco Bartowski dei Lennon Kelly (13 agosto) e DJ Lappa (14 agosto): tre diversi stili di DJ set rock e punk, per vivere ogni sera una festa dal sapore unico.

Il Bay Fest è un'esperienza da vivere 24 ore su 24, anche quando si dorme: il campeggio del festival ha riscosso un successo mai raggiunto nelle precedenti edizioni, andando sold out già prima dell'effettivo inizio della manifestazione e permettendo a centinaia di fan di dormire a due passi dalla spiaggia e dai concerti. E a testimonianza dell'attenzione riposta nei confronti delle esigenze del pubblico, l'offerta food è stata potenziata e ampliata con apposite proposte vegane e un ricco assortimento per accontentare tutti i palati: dai classici hamburger (di carne e di verdure) ai burritos e fajitas, dalle olive all'ascolana alle polpette, dagli anelli di cipolla alle patatine fino alle immancabili pizze... il vero problema sarà non avere il tempo di assaggiarli tutti!

La lineup

12 AGOSTO

Nofx + Sick of It All + Frank Turner + Punkreas + Masked Intruder + All CoastedAcoustic Beach Stage (Beky Bay, ingresso gratuito): Dave Hause + Mike NoegrafAftershow (Beky Bay, ingresso gratuito): Temporock DJ set

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

13 AGOSTO

Ska-P + Pennywise + Good Riddance + Less Than Jake + Persiana Jones + Viboras

Acoustic Beach Stage (Beky Bay, ingresso gratuito): Joey Cape + Sam Chalcraft

Aftershow (Beky Bay, ingresso gratuito): Vasco Bartowski (Lennon Kelly) DJ set

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

14 AGOSTO

The Offspring + The Story So Far + Pup + Shandon + TFV

Acoustic Beach Stage (Beky Bay, ingresso gratuito): Brightr + Palm Down

Aftershow (Beky Bay, ingresso gratuito): DJ Lappa DJ set

Ingresso singolo giorno: 38€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni: 100€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni con campeggio (4 notti): 150€ + d.d.p. (Sold out)

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket.