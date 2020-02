Giallo e mistero con Eraldo Baldini e il suo nuovo romanzo "La palude dei fuochi erranti"

La rassegna Viaggiare nel Tempo entra nel vivo e ospiterà al Bar Santa Margherita di Bellaria monte, mercoledì 12 febbraio, ore 18, lo scrittore ravennate Eraldo Baldini, intervistato da Paolo Marconi,che presenterà il suo ultimo romanzo “La palude dei fuochi erranti”, ambientato nel 1630, a Lancimago, villaggio fittizio perso tra i campi e gli acquitrini nella zona nord di Ravenna dove gli abitanti aspettano con ansia la peste che si avvicina e che aveva mietuto vittime in tutto il nord Italia vino ai confini con Imola. Per prepararsi al peggio costruiscono una fossa comune, ma nel momento degli scavi trovano numerosi scheletri sepolti in modo molto strano con legacci intorno agli arti e crani fracassati: Nessuno sa dare una risposta perché nella memoria collettiva nessuno sa chi siano i frati più anziani e rispondono con un muro di reticenza e silenzio alle domante.

All’arrivo di monsignor Diotallevi per allestire i cordoni sanitari che dovevano contenere il contagio, nelle campagne e nelle boscaglie cominciano a succedere cose strane, inspiegabili e inquietanti. Fuochi che paiono sospesi nell’aria, animali scomparsi, presunti untori che si aggirano nelle vigne e i paesani pensano che sia opera del Demonio; così vanno alla ricerca di streghe e fantasmi da combattere. Ma c’è anche chi non crede in Satana e in nome della scienza perlustra tutto il territorio centimetro per centimetro a caccia delle risposte.

Eraldo Baldini ci trascinerà in un mondo sospeso tra la religiosità e superstizione tormentato dalle paure in cui è difficile distinguere il naturale dal sovrannaturale e sarà aiutato dalle musiche di Leonardo Polverelli.

Per la quinta serata si farà tappa nel salotto cittadino al Caffè del Fauno con “Evanescente” raccolta di poesie del bellariese Riccardo Acciarri accompagnato dal fratello con intermezzi del loro ultimo disco, mercoledì 19 febbraio, sempre alle ore 18.