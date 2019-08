Miss Mondo, bellezze in sfida per la finali regionali

Le selezioni e i casting romagnoli di Miss Mondo Italia, dopo le tappe svolte a Le Befane Shopping Centre di Rimini, a Bagno di Romagna, sulle spiagge dei bagni di Cervia, nelle piazze di Lido Adriano e Santarcangelo di Romagna, arrivano venerdì 23 agosto 2019 in Piazzale Perugia a Bellaria. L’appuntamento, voluto dal centro commerciale naturale “Isola dei Platani”, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, dai commercianti di Via Perugia e da sostenitori locali, è fissato per le ore 21.15 in Piazzale Perugia (Zona Stazione).

Per la manifestazione, aperta a tutte le ragazze di età compresa tra i 16 e i 26 anni, che potranno contendersi le fasce di bellezza in palio, rispettivamente “Miss Mondo Vitality’s Bellaria & Igea Marina” ,”Miss Gil Cagne”, “Miss Gruppo Caroli Hotel” e il titolo di “La Miss del Web Agricola” . L’evento è organizzato nel contesto di un multievento dedicato alla bellezza, al canto, al ballo, all'eleganza e al talento delle ragazze che partecipano alle selezioni di Miss Mondo.

Intanto, tutte le ragazze che volessero informazioni sulla partecipazione alle selezioni di Miss Mondo Italia, basterà telefonare a Ceruti Eros responsabile dell’Area Emilia Romagna, allo 335.80.39.000 oppure inviare un e.mail a eros.ceruti@gmail.com