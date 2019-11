Il Mistero buffo in scena con Lucia Vasini

Venerdì 29 novembre alle ore 21.00 andrà in scena, al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, uno spettacolo che celebra la figura della donna, a quattro giorni di distanza dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La donna sul palcoscenico è Lucia Vasini, che debutterà con Mistero Buffo, uno spettacolo che per la prima volta andò in scena, in via sperimentale, nell’aula magna dell’università statale di Milano, esattamente 50 anni fa.

Mistero Buffo è uno spettacolo che nasce da canovacci di scena medievali, fra racconti e annotazioni da scovare e interpretare. Dario Fo venne incaricato di snidare questi testi inventati da giullari, interpretati da attori girovaghi.

La situazione straordinaria è che Franca Rame riconobbe quelle annotazioni medievali, quelle erano le situazioni teatrali che aveva recitato da fanciulla, trame provenienti dalla Commedia dell’Arte che avevano mantenuto quasi immutati i titoli nei secoli.



Mistero Buffo fu scritto a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame, e divenne anche un libro, edito da Guanda, oggi nella versione integrale con un prologo inedito dell’autore, in vendita presso la Biglietteria del Teatro Astra.

Ingresso intero 18 euro, ingresso ridotto 16 euro. Orari Biglietteria presso Teatro Astra, mercoledì 11-13, giovedì, venerdì e sabato 17-19; nei giorni di spettacolo la biglietteria apre alle 20.00. Biglietti in vendita anche su www.vivatiket.it oppure telefonicamente al numero call&buy 892.234.