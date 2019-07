Al Beky Bay due notti in musica con i Canova e il rap di Mambolosco e Shiva

Un weekend dedicato al grande live quello del Beky Bay. Si parte venerdì 26 luglio con il concerto dei Canova in Vivi per sempre tour.

Dopo una breve pausa che li ha visti tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio a Roma, i Canova, si esibiscono live con un tour estivo che tocca alcuni tra più importanti festival italiani. La band presenta dal vivo il nuovo disco Vivi per Sempre che contiene i singoli Domenicamara e Goodbye Goodbye trasmessi dai principali network radiofonici ma non mancheranno i successi di "Avete ragione tutti" album certificato disco d’oro. Stesso palco, stessa data, stessa serata. Venerdì 26 luglio si esibiranno al Beky Bay anche i Rovere. I primi due singoli della band bolognese “La pioggia che non sapevo” e “Caccia militare”, entrano in Top 50 viral di Spotify e superano in pochi mesi i 2.000.000 di ascolti. Il primo album uscito lo scorso 29 marzo, supera con il primo singolo estratto il milione di ascolti guadagnandosi un posto in copertina di “Indie Italia” e la presenza in “Italia in Alta Rotazione” su Spotify.

Sabato 27 luglio invece serata rap con la performance dei nuovi esponenti Mambolosco e Shiva.

MAMBOLOSCO è il rapper che ha conquistato il web con “Guarda come flexo”. La sua carriera è iniziata quando ha caricato alcuni video su Youtube, fra cui “Mama I did It Again”, in collaborazione con Luscià e “Come se fosse normale” realizzato con Nashley. Un talento, il suo, che gli ha consentito di entrare nella 777 Entertainmenta conquistando la giusta visibilità e facendo ballare tutta l’Italia (e non solo) con le sue hit.

Sul palco del Beky Bay anche SHIVA "la stella nascente del rap". Tra i rapper più giovani della scena italiana Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è pronto per esibirsi in uno show memorabile.

Beky Bay - Viale Alfonso Pinzon Igea Marina, Emilia-Romagna, Italy – INFO 327 665 9141