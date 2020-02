L'arte del ricamo torna con la fiera "Manidoro"

Nel weekend del 27, 28, 29 marzo al Palacongressi di Bellaria Igea Marina torna Manidoro, con la 6^ edizione mostra-mercato dedicata all’arte del ricamo della tradizione italiana ed estera.

La Fiera Manidoro propone ad un pubblico di estimatori del settore e ai cultori del bello una selezione delle più qualificate aziende, dei più rappresentativi artigiani e degli artisti del Hand Made. L’esposizione è una vera e propria mostra artistica che lascerà un segno nel visitatore per l’originalità e la preziosità degli oggetti esposti.

I settori che la fiera metterà in mostra, attraverso e grazie alla partecipazione dei suoi prestigiosi espositori, sono quelli del ricamo, merletto, macramè, quilting contaminato, filati, tessuti, bottoni, editoria.

Possono esporre: aziende, privati, associazioni, scuole di ricamo, musei, editori.



Ingresso a pagamento

Biglietti online: http://manidorofiera.it/biglietti

Per maggiori informazioni:

331.8756060

www.manidorofiera.it